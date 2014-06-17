Неизвестные вынесли вещи на 4 млн. рублей.

Двое мужчин избили и ограбили охранников склада на Лиговском проспекте. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 28 июня.

Инцидент произошел вечером 26 июня в доме №50/16 по Лиговскому проспекту. Двое неизвестных пришли на склад, избили и связали двух охранников-вьетнамцев, после чего вынесли вещи на 4 млн. рублей.

Известно, что охранники отказались от медицинской помощи. В настоящий момент полиция выясняет детали происшествия.

Ранее мы писали, что в начале июня петербуржец украл два айфона из "Ситилинка" на проспекте Энтузиастов.

Видео: Piter.tv