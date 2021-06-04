Петербуржец украл два айфона из "Ситилинка" на проспекте Энтузиастов

Каждый айфон стоит 100 тыс. рублей.

В Красногвардейском районе на проспекте Энтузиастов петербуржец украл два айфона из "Ситилинка". Об этом Piter.tv собщил источник в правоохранительных органах вечером 4 июня.

Инцидент произошёл около 18 часов вечера. Сначала молодой человек 20-25 лет решил посмотреть айфоны, стоимость которых – 100 тыс. рублей каждый. На кассе молодой человек также осматривал смартфоны, после чего резко их схватил и убежал. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

Ранее на видео попало ограбление салона связи "Tele2".

Видео: Piter.tv