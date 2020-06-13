Ограбление салона связи "Tele2" на Заневском проспекте попало на видео

Мужчина украл четыре смартфона.

В Красногвардейском районе Петербурга мужчина обокрал салон связи "Tele2". Об этом в пятницу, 28 мая, Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл вечером 28 мая в салоне связи в доме №24/35 по Заневскому проспекту. На кадрах можно увидеть, как мужчина в кепке и в маске зашёл в салон и направился к витрине со смартфонами. Затем он разбил витрину, забрал смартфоны и быстро направился к выходу. Там же его ждала сотрудница магазина, которая заранее закрыла дверь. Она попыталась остановить грабителя. Однако тот в свою очередь открыл дверь и сбежал.

Известно, что мужчина украл четыре смартфона. На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.

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Видео: Piter.tv