Прокуратура помогает пожилому петербуржцу выселить посторонних из квартиры на Заневском
Сегодня, 9:23
Сын заявителя без ведома пенсионера подселил к нему троих человек.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 78-летнего мужчины с инвалидностью. Сын заявителя без ведома пенсионера подселил в его квартиру на Заневском проспекте троих человек. При этом потерпевший является единственным собственником жилья, сообщили 24 марта в надзорном ведомстве. 

Проверка показала, что посторонние проживают там незаконно, а съезжать добровольно они отказываются. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о выселении "соседей". В настоящее время документ рассматривают. 

Ранее мы рассказывали о том, что после падения на гололеде на Купчинской улице пенсионерке выплатят компенсацию. В результате потерпевшая получила закрытый перелом правого коленного сустава. 

Фото: Piter.TV 

