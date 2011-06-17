Прокуратура помогает пожилому петербуржцу выселить посторонних из квартиры на Заневском

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 78-летнего мужчины с инвалидностью. Сын заявителя без ведома пенсионера подселил в его квартиру на Заневском проспекте троих человек. При этом потерпевший является единственным собственником жилья, сообщили 24 марта в надзорном ведомстве.

Проверка показала, что посторонние проживают там незаконно, а съезжать добровольно они отказываются. Прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о выселении "соседей". В настоящее время документ рассматривают.

Фото: Piter.TV