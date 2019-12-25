  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
После падения на Купчинской улице пенсионерка получит компенсацию
Сегодня, 11:24
192
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

После падения на Купчинской улице пенсионерка получит компенсацию

0 0

Падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ГУП "Горэлектротранс".

В прокуратуру Фрунзенского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина с просьбой о защите ее прав. В январе пенсионерка шла к трамвайной остановке на Купчинской улице. Приближаясь к островку между трамвайными путями, она поскользнулась на гололеде и упала. В результате потерпевшая получила закрытый перелом правого коленного сустава, рассказали 23 марта в надзорном ведомстве. 

Падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ГУП "Горэлектротранс". Прокурор предъявил в суд исковое заявление к предприятию о компенсации причиненного морального вреда. Пока что документ рассматривают. 

Ранее на Piter.TV: петербургская прокуратура требует компенсировать расходы на лекарство семье ребенка с инвалидностью. Кроме того, ведомство поручило выплатить компенсацию морального вреда.

Фото: Piter.TV 

Теги: купчинская улица, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии