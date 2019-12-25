После падения на Купчинской улице пенсионерка получит компенсацию

В прокуратуру Фрунзенского района Петербурга обратилась 79-летняя женщина с просьбой о защите ее прав. В январе пенсионерка шла к трамвайной остановке на Купчинской улице. Приближаясь к островку между трамвайными путями, она поскользнулась на гололеде и упала. В результате потерпевшая получила закрытый перелом правого коленного сустава, рассказали 23 марта в надзорном ведомстве.

Падение произошло из-за плохой уборки территории со стороны ГУП "Горэлектротранс". Прокурор предъявил в суд исковое заявление к предприятию о компенсации причиненного морального вреда. Пока что документ рассматривают.

