Петербургская прокуратура требует компенсировать расходы на лекарство семье ребенка с инвалидностью

Также ведомство поручило выплатить компенсацию морального вреда.

Прокуратура Невского района Петербурга провела проверку соблюдения законодательства о льготном лекарственном обеспечении по обращению отца ребенка с инвалидностью. Об этом рассказали 23 марта в надзорном ведомстве.

Установлено, что 13-летний мальчик страдает детским церебральным параличом и имеет право на бесплатные медикаменты. При этом подросток не был обеспечен препаратом, из-за чего его папа купил необходимое лекарство за счет собственных средств.

Прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с городского комитета по здравоохранению расходов на препарат и компенсации морального вреда на общую сумму свыше 33 тыс. рублей. В настоящее время документ рассматривают.

