Отравившиеся в ресторане на Сизова петербуржцы получили компенсации
Сегодня, 9:21
В пользу пострадавших взыскали в общем порядка 1,5 млн рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверки по обращениям горожан о взыскании компенсации морального вреда, который был причинен в результате отравления. К мероприятиям присоединились сотрудники Роспотребнадзора. 

В ноябре 2024 года потерпевшие отравились после приемов пищи в ресторане "Токио Сити" на проспекте Сизова. Гости заведения заразились сальмонеллезом. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании компенсации с ООО "Инфинити". Уже удовлетворены 10 из них, в пользу пострадавших взыскали в общем порядка 1,5 млн рублей. Часть заявлений остается на рассмотрении. 

Ранее мы рассказывали о том, что у преподавателя СПбГУ выявили туберкулез. В настоящее время определен круг контактных лиц, организовано их обследование.

Фото: Piter.TV 

