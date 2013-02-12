Отравившиеся в ресторане на Сизова петербуржцы получили компенсации

В пользу пострадавших взыскали в общем порядка 1,5 млн рублей.

Прокуратура Приморского района Петербурга провела проверки по обращениям горожан о взыскании компенсации морального вреда, который был причинен в результате отравления. К мероприятиям присоединились сотрудники Роспотребнадзора.

В ноябре 2024 года потерпевшие отравились после приемов пищи в ресторане "Токио Сити" на проспекте Сизова. Гости заведения заразились сальмонеллезом. Прокурор направил в суд исковые заявления о взыскании компенсации с ООО "Инфинити". Уже удовлетворены 10 из них, в пользу пострадавших взыскали в общем порядка 1,5 млн рублей. Часть заявлений остается на рассмотрении.

