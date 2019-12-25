В Петербурге задержали профессиональных угонщиков корейских иномарок

В отношении автогонщиков возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

В Петербурге разыскали и задержали профессиональных автоугонщиков, мужчины 46 и 50 лет. Известно, что они состояли в банде, которая похищала корейские автомобили Kia и Hyundai. Об этом в пятницу, 28 мая. сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На данный момент оперативники установили причастность мужчин к краже четырех автомобилей в Московском районе. Так, в отношении автогонщиков возбудили уголовные дела по ст. 158 УК РФ (кража).

Кроме того, сотрудники полиции нашли и изъяли у правонарушителей скрутки для взлома замков дверей и замков зажигания, программатор электронных ключей автомобиля, рации, ключи от автомобилей, мобильные телефоны, документы на автомобили и не только. На данный момент полиция выясняет детали дела, а также занимается поиском похищенных автомобилей.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали хакеров за кражу денег с банковских счетов граждан.

Фото: Piter.tv