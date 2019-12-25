В Петербурге задержали хакеров за кражу денег с банковских счетов граждан

В ходе обыска у хакеров изъяли 60 сим-карт, 14 мобильных телефонов и ноутбуки в качестве доказательства их преступной деятельности.

В Петербурге задержаны трое хакеров, которые обвиняются в краже денежных средств с банковских счетов граждан. Об этом в четверг, 27 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Согласно версии оперативников, мужчины через вредоносную программу взламывали интернет-аккаунты пользователей. К тому же злоумышленники приобретали доступ к личным кабинетам в закрытых группах мессенджера.

Так, хакеры выводили деньги потерпевших под видом оплаты услуг подставных лиц, которые были официально зарегистрированы на сервисе по вывозу такси в качестве водителей. На данный момент полиция установила 13 таких подставных лиц, которые нуждались в деньгах, а также вели асоциальных образ жизни. Отмечается, что лица не имели понятия о криминальных схемах злоумышленников. Они лишь получали по 5 тыс. рублей за каждую проделанную работу.

Таким образом, полиция задержала организаторов и их сообщника в Петербурге и Армавире. В ходе обыска у хакеров изъяли 60 сим-карт, 14 мобильных телефонов и ноутбуки в качестве доказательства их преступной деятельности.

СУ УМВД России по Невскому району города Санкт-Петербурга возбуждены четыре уголовных дела по части третьей статьи 158 УК РФ (кража), – говорится в сообщении.

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Фото: Piter.tv