Задержана уборщица городской больницы, обокравшая 95-летнюю петербурженку

Женщина вынесла из квартиры 95-летней пенсионерки 400 тысяч рублей.

В Петербурге задержана уборщица городской больницы, обокравшая 95-летнюю женщину. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Около десяти часов вечера 20 мая в полицию Кировского района обратилась 95-летняя петербурженка. Она сообщила, что ее обокрали в собственной квартире одного из домов на проспекте Ветеранов.

Полицейские установили, что 20 мая около полудня в квартиру пенсионерки под видом сотрудницы соцслужбы пришла неизвестная женщина. Она заболтала пенсионерку, сначала предложив приобрести мед, а после заявила о срочной необходимости замены старых денежных купюр на новые. Воспользовавшись тем, что пенсионерка растерялась, женщина прошла в комнату и забрала 400 тысяч рублей.

Накануне у дома 25 по Парковому переулку в поселке Семиозерье Выборгского района Ленобласти по подозрению в совершении указанного преступления задержана 49-летняя уборщица одной из городских больниц. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

В случае если Вы или Ваши близкие пострадали от действий указанной гражданки, МВД просит сообщить по телефону: 573-13-10 либо 112.

Ранее в Петербурге пенсионер лишился 15 тысяч рублей при попытке купить 2 банки меда.

Видео: МВД