В Петербурге пенсионер лишился 15 тысяч рублей при попытке купить 2 банки меда

Купить мед ему предложила неизвестная женщина.

В Петербурге 86-летний пенсионер согласился купить мед за 10 тысяч рублей. При этом мед он так и не получил. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился 86-летний мужчина. Он сообщил, что в его квартиру пришла неизвестная женщина. Она предложила ему купить две банки меда. Когда пенсионер согласился, они пошли к ближайшему банкомату. Мужчина снял 20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей отдал женщине. Она предложила принести еще другие продукты за 5 тысяч рублей. Получив 15 тысяч рублей, женщина, не передав мед, скрылась.

Приметы: женщина на вид 30 лет, рост 170-175 см, стройного телосложения, на лице медицинская маска.

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