Из квартиры на Ленсовета украли ювелирные украшения стоимостью более 800 тысяч рублей

Также вор забрал 20 тысяч рублей и 4 тысячи евро.

Из квартиры на Ленсовета вынесли деньги и золото, ущерб составил более 800 тысяч рублей. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 11 мая обратилась хозяйка квартиры. Обратившаяся пояснила, что в период с 11:00 30 апреля по 16:00 11 мая она была в отъезде. В ее отсутствие неизвестный, отжав балконную дверь, проник в квартиру на 13 этаже. Он украл 20000 рублей, 4000 евро, комплект из золотого перстня, сережек и кулона, золотую цепочку в виде подковы, перстень из белого золота, обручальное золотое кольцо, простое золотое кольцо, золотой браслет с сапфиром, браслет из белого металла с фианитами, золотые сережки. Ущерб составил 860 000 рублей.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована, на доме, в парадной, в лифте установлены камеры ТСЖ, запрос на изъятие видеозаписей направлен. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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