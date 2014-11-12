В Петербурге задержали жителя Петрозаводска, обокравшего блокадницу

В его криминальной биографии уже есть несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью.

В Петербурге задержали жителя Петрозаводска, подозреваемого в краже у блокадницы. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В полицию 3 мая обратилась 84-летняя жительница Выборгского района Петербурга. Она рассказала, что к ней пришел мужчина и представился мастером по ремонту домофонов. Сымитировав проведение сложной диагностики и починки системы, мужчина разобрал домофон, потребовав при этом оплаты за выполненный ремонт. Женщина усомнилась в профессионализме мастера и пошла спросить совета у соседки. Мужчину она оставила ненадолго одного. В это время злоумышленник похитил сумку женщины и выбежал из ее квартиры. Среди похищенного оказались небольшая сумма наличных денег и банковская карта с прикрепленной к ней бумажкой с номером пин-кода. С карты были списаны 60 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).

По подозрению задержан 29-летний житель Петрозаводска. В его криминальной биографии уже есть несколько судимостей, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью. Украденные деньги он потратил на проведенный вместе с друзьями досуг.

В начале апреля неизвестные похитили у 88-летней пенсионерки кошелек с 40 тыс. рублей из квартиры на проспекте Науки.

Видео: МВД