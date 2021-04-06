Неизвестные похитили у 88-летней пенсионерки кошелек с 40 тыс. рублей из квартиры на проспекте Науки

Мужчины увидели будущую "жертву" на лестничной клетке и решили зайти к ней в квартиру.

После нежданных гостей у пенсионерки пропали 40 тыс. рублей. Неизвестные проникли в квартиру женщины под предлогом проверки розеток, а после их прихода денег уже не было. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Потерпевшая периодически выходит на лестничную площадку, чтобы посмотреть из окна на стадион. 5 апреля из лифта этажом выше к ней спустились двое мужчин и предложили проверить розетки, после чего проследовали с пожилой женщиной в квартиру. Деньги, которые пропали, находились в кошельке, он лежал на диване.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV рассказал о том, что мошенник убедил пенсионерку купить комплект постельного белья за 50 тыс. рулей. На самом деле оно стоило несколько тысяч.

Видео: Piter.TV