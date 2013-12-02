Комплект постельного белья обошелся пенсионерке в 50 тысяч рублей.

Аферист в Петербурге задержан за мошенничество с постельным бельем для пенсионерки. О деталях случившегося Piter.tv рассказали в пресс-службе Главка. Накануне, 18 марта, в полицию Приморского района обратилась пожилая пенсионерка. 84-летняя жительница квартиры дома на Парашютной улице приняла неожиданного гостя – торговца постельным бельем. Мужчина так отрекламировал товар, что убедил пенсионерку заплатить 50 тысяч рублей за комплект постельного белья, средняя цена которого не превышает несколько тысяч.

По заявлению женщины было возбуждено уголовное дело по 159-й статье УК РФ (мошенничество).

Сегодня стало известно, что по подозрению в совершении данного преступления задержан 30-летний петербуржец. В его автомобиле полиция нашла большое количество комплектов постельного белья, которое по оперативным данным, злоумышленник по завышенным ценам сбывал пожилым людям.

В настоящее время устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности задержанного. Следствие сегодня вышло в Приморский суд с ходатайством о заключении под стражу подозреваемого пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Ранее Piter.tv сообщал о том, что ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти хочет купить 65 легковых автомобилей. Речь идет о транспортных средствах с отсеками для задержанных.

Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО