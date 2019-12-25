ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти хочет купить 65 легковых автомобилей

Речь идет о транспортных средствах с отсеками для задержанных.

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти решило пополнить свой парк автотранспортных средств. Соответствующую закупку разместил центр хозяйственного и сервисного обеспечения этого управления.

Речь идет о приобретении 65 легковых автомобилей класса B, в них должно быть 9 посадочных мест. "Включая водителя и задержанных", - говорится в документации полицейского ведомства. Внутренняя компоновка автомобиля должна включать кабину водителя, рабочий салон, а также отсек для задержанных.

ГУ хочет получить машины, работающие на дизельном топливе с двигателями, соответствующими стандартам евро-5.

На приобретение автомобилей выделено до 227 млн рублей из бюджета России, по итогам аукциона цена, вероятно, будет меньше.

Центр хозяйственного и сервисного обеспечения принимает заявки от дилеров, желающих поставить машины, до 31 марта.

Как сообщало ранее Piter.tv, пилотная партия автомобилей Aurus Senat выпущена на заводе в Елабуге.

мвд.рф