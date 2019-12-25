ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти хочет купить 65 легковых автомобилей

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти решило пополнить свой парк автотранспортных средств. Соответствующую закупку разместил центр хозяйственного и сервисного обеспечения этого управления.
Речь идет о приобретении 65 легковых автомобилей класса B, в них должно быть 9 посадочных мест. "Включая водителя и задержанных", - говорится в документации полицейского ведомства. Внутренняя компоновка автомобиля должна включать кабину водителя, рабочий салон, а также отсек для задержанных.
ГУ хочет получить машины, работающие на дизельном топливе с двигателями, соответствующими стандартам евро-5.
На приобретение автомобилей выделено до 227 млн рублей из бюджета России, по итогам аукциона цена, вероятно, будет меньше.
Центр хозяйственного и сервисного обеспечения принимает заявки от дилеров, желающих поставить машины, до 31 марта.
Как сообщало ранее Piter.tv, пилотная партия автомобилей Aurus Senat выпущена на заводе в Елабуге.
мвд.рф
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