Пилотная партия автомобилей Aurus Senat выпущена на заводе в Елабуге

Минпромторг рассказал, когда покупатели смогут приобрести отечественную машину премиум-класса.

Пилотная партия Aurus Senat выпущена на заводе в Елабуге. Об этом рассказали представители Минпромторга России. Чиновники уточнили, что пандемия не повлияла на производственные планы на изготовление отечественных машин премиум-класса. Пилотная партия транспортных средств серийной оснастки уже выпущена В настоящее время автомобили тестируются в НАМИ, но для продажи они не предназначены.

Проект Aurus развивается в строгом соответствии с утвержденным Минпромторгом России графиком производства. Можно с уверенностью заявить, что Aurus успешно преодолел все сложности пандемийного периода. Подтверждаем, что пилотная партия была произведена по графику. пресс-служба Минпромторга РФ

Денис Мантуров рассказал журналистам, что старт серийного производства Aurus Senat запланирован на первый квартал 2021 года, а первые клиенты получат новые машины уже в мае текущего года. Цена базовой комплектации машины составит 18 млн рублей. Первые выпущенные автомобили можно будет приобрести только с высоким уровнем опционального исполнения (в 22 млн рублей).

Также наа заводе в Елабуге планируется выпускать внедорожник Aurus Komendant.

Фото: aurusmotors.com