Путин обсудил с президентом Туркменистана поставки автомобилей Aurus

Иностранцы готовы закупить у России новые машины.

Власти Туркмении заинтересовались покупкой российских представительских автомобилей Aurus

Мы сделали заявки на "Аурус-седан". Первую партию хотели бы закупить объяснил глава страны

Машины также известны под названием "Кортеж", так как на них перевозят первых лиц государства. На данный момент политики Туркмении не раскрыли точное количество желаемой закупки российского транспорта, а также стоимость товара и поставки.

Известно, что президент Туркменистана посидел внутри автомобиля, осмотрел транспорт изнутри. Он положительно отнесся к большому количеству цифровых технологий. Его также устроил внешний вид и "правильная цена". Ранее о готовности купить российские машины Гурбангулы Бердымухамедов говорил Медведеву. Владимир Путин поблагодарил иностранного коллегу за проявленный интерес к автопрому.

Напомним, что ранее политики заявляли, что эксперт Aurus в Европу будет налажен в 2021 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Александр Беглов рассказал, о чем говорилось на встрече с Путиным.

Фото: Piter.tv

