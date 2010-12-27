Александр Беглов рассказал, о чем говорилось на встрече с Путиным

Губернатор Петербурга передал Владимиру Путину слова благодарности от жителей города, блокадников и ветеранов.

Президент России Владимир Путин 9 октября провел встречу в Кремле с избранными губернаторами 19 регионов. В этой встрече принял участие губернатор Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Беглов рассказал, что удалось сделать в Петербурге в этом году. В рамках национальных проектов было осуществлено 40 региональных проектов для улучшения качества жизни петербуржцев. Также в 95 петербургских поликлиниках (75 детских и 20 взрослых) внедрили "бережливые технологии".

Также в 2019 году ввели 44 детских сада, 11 школ, к концу года выкупят еще 15 детсадов, 16 офисов, 3 школы. В спальных районах появились новые парки, по всему городу в порядок привели 144 сквера и парка, 500 дворов. В Красногвардейском районе открыли парк ощущений для незрячих детей - первый в нашей стране.

Также губернатор Петербурга передал Владимиру Путину слова благодарности от жителей города, блокадников и ветеранов.

Ранее в ЗакСе приняли поправки в бюджет на 2019 год.

Фото: Piter.tv