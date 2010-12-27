В ЗакСе приняли поправки в бюджет на 2019 год

Доходная часть бюджета уменьшится на 1,3 млрд рублей, расходы сократятся на 3,5 млрд рублей.

Петербургский парламент во втором чтении утвердил проект осенней корректировки бюджета на 2019 год. Депутаты поддержали поправку, которую предложил Александр Беглов. Об этом сообщил корреспондент 78.ru.

Доходную часть бюджета уменьшат на 1,3 млрд рублей, расходы сократят на 3,5 млрд рублей. Сократить расходы решили в связи с экономией и решением перенести ввод нескольких объектов адресной программы на 2020 год.

Также петербургские чиновники оставили ветеранов без увеличения выплат.

Фото: пресс-служба ЗакСа