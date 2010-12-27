Петербургские чиновники оставили ветеранов без увеличения выплат

Ранее фракция КПРФ предложила повысить размер пособия с семи до 15 тысяч рублей.

В среду, 9 октября, стало известно о том, что на заседании петербургского ЗакСа отказались увеличивать единовременную выплату для ветеранов Великой Отечественной войны в честь 75-летия Победы. Об этом сообщают во время прямой трансляции ведомства.

Ранее фракция КПРФ предложила повысить размер пособия с семи до 15 тысяч рублей. Представитель Смольного заявил, что коммунисты не подсчитали откуда взять около двух миллиардов рублей на данные пособия. Представители КПРФ отметили, что деньги можно выделить из резервного фонда.

За увеличение пособий выступили всего лишь 9 чиновников. Деньги могли бы получить ветераны, блокадники, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и участники послевоенного разминирования объектов на территории СССР.

Ранее мы сообщали о том, что ЗакС поддержал инициативу включения в призывную комиссию главы МО.

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