ЗакС поддержал инициативу включения в призывную комиссию главы МО

Так в комиссии будет представитель органов исполнительной власти.

На заседании в петербургском ЗакСе обсудили законопроект, подразумевающий внесение правок в закон "О воинской обязанности и военной службе". Инициативу приняли 37 депутатов.

Депутат Александр Тетердинко предложил включить в призывную комиссию главу муниципального округа или его заместителя. По его мнению, они смогут занимать пост председателя комиссии.

Такое нововведение позволит пополнять состав призывной комиссии представителем органов исполнительной власти трех городов федерального значения в России. Кроме того, правка повысит эффективность проведения мероприятий по призыву на службу российских граждан.

Ранее сообщалось, что в Петербурге многодетным семьям дадут льготы по оплате за вывоз мусора.

Фото: пресс-служба ЗакСа