Льготы по платежам начнут предоставлять с 1 января 2020 года.

В среду, 9 октября, стало известно о том, что в Петербурге многодетным семьям дадут льготы по оплате за вывоз мусора. Об этом сообщил Денис Четырбок во время прямой трансляции ЗакСа.

На заседании одобрили соответствующий документ в первом чтении. Предполагается, что льготы введут с 1 января 2020 года. При этом размер ежемесячной компенсации будет зависеть от количества детей в семье. По словам чиновников, льготу в 30% получат семьи с тремя детьми, а 40Ч% - с четырьмя. Кроме того, скидки в 50% предусмотрены для родителей, у которых от восьми детей.

На заседании заявили, что около 43 тысяч петербургский многодетных семей могут рассчитывать на соответствующие льготы. Деньги планируют выдать из бюджета Северной столицы.

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