Авдеев сменил Резника на посту председателя комиссии по культуре ЗакСа

Кадровая перестановка официально сделана на сегодняшнем заседании.

На заседании в петербургском ЗакСе назначили нового главу комиссии по культуре и образованию. Официально на эту должность утвержден депутат "Единой России" Юрий Авдеев. До него этот пост занимал Максим Резник.

За Авдеева отдали голоса 37 парламентариев из 49.

Резник досрочно покинул пост председателя комиссии после обвинения Вячеславом Макаровым в том, что оппозиционер "зажигает на московских митингах с Навальным".

Ранее мы поговорили с самим Максимом Резником о его уходе из комиссии.

Фото: пресс-служба ЗакСа