Депутатов Вишневского и Резника будут судить за дискредитацию ВС РФ

Даты заседаний еще не назначили.

В понедельник, 9 января, в Василеостровский суд Петербурга поступили материалы о публичной дискредитации ВС РФ в отношении депутата Заксобрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского и его бывшего коллеги, депутата прошлого созыва Максима Резника.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, дела передали судье Алине Рахматуллиной утром 9 января. Даты заседаний еще не назначили.

По словам Вишневского, ему об этом неизвестно, более того, его никто не приглашал на составление никаких протоколов. Резник также сообщил, что "не владеет информацией о своем административном деле", пишет ЗАКС.Ру.

Ранее суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова. Александр Шишлов не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Фото: Piter.tv

