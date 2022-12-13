  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Депутатов Вишневского и Резника будут судить за дискредитацию ВС РФ
Сегодня, 18:09
263
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Депутатов Вишневского и Резника будут судить за дискредитацию ВС РФ

0 0

Даты заседаний еще не назначили. 

В понедельник, 9 января, в Василеостровский суд Петербурга поступили материалы о публичной дискредитации ВС РФ в отношении депутата Заксобрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского и его бывшего коллеги, депутата прошлого созыва Максима Резника. 

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов города, дела передали судье Алине Рахматуллиной утром 9 января. Даты заседаний еще не назначили. 

По словам Вишневского, ему об этом неизвестно, более того, его никто не приглашал на составление никаких протоколов. Резник также сообщил, что "не владеет информацией о своем административном деле", пишет ЗАКС.Ру. 

Ранее суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова. Александр Шишлов не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Фото: Piter.tv
 

 

Теги: вишневский, резник, суды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии