Максим Резник ушел с поста главы комиссии по культуре ЗакСа

Такое решение было принято после дискуссии с Вячеславом Макаровым на заседании парламента 2 октября.

В понедельник, 7 октября, депутат Максим Резник заявил, что он покидает пост председателя постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного собрания города. Он прокомментировал Piter.TV свое решение.

В планах у экс-председателя "продолжать быть депутатом". По словам Резника, соответствующее решение принято после дискуссии с Вячеславом Макаровым на заседании парламента, которое состоялось 2 октября.

Фактически прозвучал ультиматум. Должность председателя постоянной комиссии в ЗакСе - номенклатурная должность, потому что большинство там из "Единой России". Просто до какого-то момента мне казалось, что пребывание на этом посту мне позволяет сделать больше для моей же политической позиции заявил Резник

Депутат также отметил, что он готов работать на разных должностях, если он будет делать то, что считает важным. Однако, Резник не готов мириться с тем, что ему публично запретили выступать на митингах в защиту политических заключенных. Он заявил, что и дальше будет участвовать в этих акциях.

Кроме того, Резник заявил, что в настоящее время он не ассоциирует себя с какой-либо партией. Он назвал себя "беспартийным".

Послкольку я представляю сам себя - одиночество не всегда просто. В данном случае мне легче работать подытожил он

Напомним, что главный единоросс Петербурга Вячеслав Макаров заявил, что председатель комиссии по культуре, образованию и науке ЗакСа "не может зажигать на митинге с Навальным"

Вы что, коллеги из оппозиции, стремитесь к нам сюда протестную повестку перенести из Москвы? Зачем это делать? Город Санкт-Петербург живет и жил спокойно все эти годы. Зачем колыхать и телебонить то, что нельзя делать отметил Макаров

Политик призвал оппозицию не искать скрытого смысла в его выступлении. Кроме того, Макаров назвал оппозиционеров "иностранцами в своей собственной стране" и обвинил их в безразличии к судьбе родины.

Максим Резник возглавлял соответствующую комиссию в пятом и шестом созывах.

Ранее мы сообщали о том, что суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК.

Фото:Maxim Reznik/Telegram, Максим Резник/вк