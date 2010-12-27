Вячеслав Макаров объяснил, что такое "телебонить" и почему это бесперспективно в Петербурге и России

Политик в очередной раз обратился к оппозиции.

Председатель Законодательного собрания объяснил свое выражение о "телебонии" города, сообщает пресс-служба ЗАКСа. Вчера Макаров выступил с этой фразой, критикуя оппозицию.

Политик призвал оппозицию не искать скрытого смысла в его выступлении и напомнил, что он всегда критикует антивластных за придирки к словам. Кроме того, Макаров назвал оппозиционеров "иностранцами в своей собственной стране" и обвинил их в безразличии к судьбе родины.

"Вот за этой гранью равнодушия и плывут в одном синонимическом потоке все "загранные" действия: колыхать, полуправдить, половинить, подстрекать, провоцировать, интриговать и раскалывать. Через эти слова мы выходим на смысл слова "телебонить" – настойчиво, как в центрифуге, крутиться в митингах ради митингов, суетиться в протесте ради протеста. Несмотря на неудачи продолжать в угоду своим целям настойчиво искать способы хоть как-то качнуть ситуацию, пошатнуть равновесие. И все это несмотря на устойчивое сопротивление со стороны абсолютного большинства людей. Ну не хотят люди, чтобы их раскалывали. Люди хотят, чтобы их объединяли", – высказался политик.

Макаров отметил, что обычным людям не все равно на тему патриотизма, а за оппозицией, которой "правда глаза колет", люди в Петербурге и России не пойдут.

Политик посоветовал антивластным искать для революций "страну, которую не жалко".

Ранее мы показыали видео: местных жителей попросили уйти с заседания совета МО "Остров Декабристов".

Фото: assembly.spb.ru