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Суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК
Сегодня, 14:50
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Суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК

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Иск к пересчету голосов был направлен на участок №1677.

Петродворцовый районный суд отказался отменять итоги голосования за будущих муниципальных депутатов Стрельны на 1677 участке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Самовыдвиженец Эрнест Иванов предъявил иск о пересчете голосов, но его требование не встретило одобрения. Иванов выдвигался от движения "Объединенные демократы", но не получил мандат. 

В МО "Стрельна" по итогам выборов 8 сентября шесть мандатов из десяти получили представители партии "Единая Россия", четыре места взяли самовыдвиженцы.

Ранее председателя коломенской УИК уволили из-за фальсификаций на выборах.

Фото: Piter.TV 

Теги: муниципальные выборы, пересмотр голосов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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