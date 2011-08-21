Суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК

Иск к пересчету голосов был направлен на участок №1677.

Петродворцовый районный суд отказался отменять итоги голосования за будущих муниципальных депутатов Стрельны на 1677 участке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Самовыдвиженец Эрнест Иванов предъявил иск о пересчете голосов, но его требование не встретило одобрения. Иванов выдвигался от движения "Объединенные демократы", но не получил мандат.

В МО "Стрельна" по итогам выборов 8 сентября шесть мандатов из десяти получили представители партии "Единая Россия", четыре места взяли самовыдвиженцы.

Ранее председателя коломенской УИК уволили из-за фальсификаций на выборах.

Фото: Piter.TV