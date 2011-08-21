Суд отказался от пересмотра итогов выборов в Стрельнинской УИК

Петродворцовый районный суд отказался отменять итоги голосования за будущих муниципальных депутатов Стрельны на 1677 участке. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Самовыдвиженец Эрнест Иванов предъявил иск о пересчете голосов, но его требование не встретило одобрения. Иванов выдвигался от движения "Объединенные демократы", но не получил мандат.
В МО "Стрельна" по итогам выборов 8 сентября шесть мандатов из десяти получили представители партии "Единая Россия", четыре места взяли самовыдвиженцы.
Ранее председателя коломенской УИК уволили из-за фальсификаций на выборах.
Фото: Piter.TV
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