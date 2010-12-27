Председателя коломенской УИК уволили из-за фальсификаций на выборах

Она прославилась обещаниями закатить скандалы по телефону.

ТИК № 1 уволил главу УИК № 11 (округ Коломна Адмиралтейского района) Елену Архипову. Об этом сообщили сегодня в петербургском штабе Навального.

Архипова прославилась телефонными скандалами. Сразу после выборов петербургский штаб Навального опубликовал запись телефонного разговора, в котором Архипова общалась с членом ТИК №1. Из беседы сделали вывод, что участковый избирком намеренно тянул с подсчетом голосов.

"Она жаловалась в ТИК на то, что там "не дают отмашки" и слишком долго согласовывают итоги выборов с начальством, а также рассказывала, что в систему ГАС "Выборы" вносились неправильные данные", – говорится в сообщении штаба.

Ранее мы писали, что глава ЦИК не доложила президенту о нарушениях на выборах в Петербурге.

Фото: петербургский штаб Алексея Навального