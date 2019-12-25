Суд Петербурга признал законным приговор экс-депутату Резнику за хранение марихуаны

Ранее суд счел наказание Резника отбытым, потому что во время предварительного следствия он находился под домашним арестом.

В четверг, 7 июля, Городской суд Петербурга признал законным приговор Октябрьского суда экс-депутату ЗакСа Максиму Резнику. Ему назначили 5 месяцев колонии-поселения за хранение марихуаны. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее суд счел наказание Резника отбытым, потому что во время предварительного следствия он находился под домашним арестом. Суд апелляционной инстанции оставил приговор районного суда без изменений.

Жалобу подал сам Резник, он и его защитник просили отменить приговор и вынести оправдательное решение. Как отметили в пресс-службе судов, прокурор полагал, что приговор является законным и обоснованным.

Согласно следствию, не позднее 9 марта прошлого года в Петербурга Резник незаконно приобрел и хранил у себя для личного потребления марихуану массой 18,2 грамма. Гособвинение в прениях запросило для Резника год колонии-поселения, экс-депутат вину не признал.

Напомним, что Резника задержали в июне прошлого года после обыска в квартире его дальнего родственника. Он был отправлен под домашний арест.

Ранее в Петербурге суд вынес приговор в отношении бывшего депутата ЗакСа Максима Резника. По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года Резник приобрёл без цели сбыта 18,2 граммов марихуаны.

Фото: Piter.tv

