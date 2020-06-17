В Петербурге суд вынес приговор в отношении бывшего депутата ЗакСа Максима Резника

По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года Резник приобрёл без цели сбыта 18,2 граммов марихуаны.

Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении бывшего депутата ЗакСа Максима Резника, обвиняемого в хранении наркотиков. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, не позднее 9 марта 2021 года Резник приобрёл без цели сбыта 18,2 граммов марихуаны. Он был задержан 17 июня. По месту жительства и регистрации бывшего депутата был проведён обыск. Свою вину Резник не признал.

Прокурор просила назначить Максиму Резнику 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Защита настаивала на оправдании. Максим Резник получил 5 месяцев в колонии-поселении. При этом было зачтено время содержания под домашним арестом, поэтому наказание считается отбытым.

Фото: объединенная пресс-служба городских судов