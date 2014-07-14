Экс-депутат Резник останется под домашним арестом до апреля 2022 года

В залоге в 500 000 рублей отказано.

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник останется под домашним арестом до 20 апреля 2022 года. Решение принял Октябрьский районный суд Петербурга. Об этом 27 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На прошлой неделе Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении Резника, обвиняемого в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). "По делу назначено предварительное слушание".

Обвинение полагает, что Резник, будучи депутатом городского парламента, не позднее 14:30 9 марта этого года приобрел для себя 18,2 грамма растительного вещества (каннабис). Под домашним арестом экс-депутат находится с июня этого года.

Фото: ВКонтакте / Максим Резник