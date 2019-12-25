Суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении экс-депутата Резника

С июня этого года Резник находится под домашний арестом.

Октябрьский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего депутата городского Законодательного собрания Максима Резника. Он обвиняется в совершении преступления по ч.1 ст.228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Об этом 22 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Обвинение полагает, что Резник, будучи депутатом городского парламента, не позднее 14:30 9 марта этого года приобрел для себя 18,2 грамма растительного вещества (каннабис).

В марте этого года дальнего родственника депутата Ивана Дорофеева арестовали в рамках возбужденного уголовного дела о наркотиках. В своей квартире мужчина хранил коноплю. В день обысков в квартире на набережной канала Грибоедова, где находится студия матери Дорофеева, Резник оказался там же. Полиция и экс-депутат пересеклись у двери квартиры. После Резник проходил по делу в качестве свидетеля. В июне к экс-депутату нагрянули с обысками, после чего отвезли на допрос. Спустя пару дней петербургский суд отправил Резника под домашний арест.

Фото: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга