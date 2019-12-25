Депутат Максим Резник пересекся с полицией в квартире у родственника его жены на набережной канала Грибоедова

Народный избранник опроверг информацию о своем задержании.

Во вторник, 9 марта, сотрудники полиции пришли с обыском в квартиру родственника супруги депутата Заксобрания Петербурга Максима Резника. Парламентарий столкнулся на выходе с полицейскими, после чего направился в Мариинский дворец. Об этом Резник сообщил "Фонтанке.ру". Piter.TV пытался связаться с депутатом, но на момент публикации номер был не в сети.

По данным издания, полиция искала в квартире на набережной канала Грибоедова наркотические препараты. В гостях у родственника жены Резник пробыл не более получаса, после чего вынужден был удалиться. Депутат опроверг информацию о том, что его задержали. Результаты обысков пока не известны.

Ранее Резник назвал "худший день" в истории ЗакСа Петербурга.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга