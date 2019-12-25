"Худший день для каждого из нас". Оппозиционеры осудили новый регламент заседаний в ЗакСе

За постановление проголосовали 31 депутата, 10 проголосовали против.

Законодательное Собрание Петербурга большинством голосов приняло постановление о внесении в регламент заседаний ЗакСа. Теперь выступления народных избранников оппозиционных партий на трибуне будет сильно ограничено.

Инциатором выступил депутат "Единой России" Сергей Соловьев. За год до дня голосования, то есть уже сейчас, выступать на трибуне можно будет только по повестке дня. Предлагать вопросы на рассмотрение можно будет в ограниченном количестве. Все будет зависеть от того, сколько депутатов его поддержало. По словам Соловьева, "политические интриганты" предлагают нереалистичные инициативы, а трибуна ЗакСа стала местом для критики существующего порядка и политических фигур.

Оппозиционные депутаты раскритиковали постановление, так как они составляют большинство в парламенте. Это означает, что их возможность выражать свое мнение будут ограничено. Автор проекта указал на то, что мнение народные избранники могут выражать в средствах массовой информации и за дверьми зала для заседаний. Также встал вопрос о том, кто и как будет определять, является ли выступление "по теме" или "не по теме".

По словам Оксаны Дмитриевой, в Госдуме у каждой партии есть 10 минут для выражения своего мнения по острым политическим вопросам. Максим Резник назвал решение "худшим днем для каждого из нас", а Сергей Трохманенко спросил, кому будет лучше от нового постановления.

Председатель ЗакСа Вячеслав Макаров сказал о том, что к этому регламенту все шло. По его мнению, в Петербурге никогда не было протестных акций и быть не должно. Все, что было в прошлые годы, он назвал "политическими" акциями, но не протестными.

Фото: пресс-служба ЗакСа