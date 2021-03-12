Суд арестовал родственника депутата Резника по делу о хранении наркотиков

Мужчина пробудет под стражей два месяца.

Невский районный суд Петербурга заключил под стражу Ивана Дорофеева, обвиняемого в хранении наркотиков. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, под стражей мужчина пробудет до 9 мая.

Следствие полагает, что не позднее 9 марта Дорофеев незаконно купил не менее 100 грамм части высушенной конопли. Наркотик мужчина хранил с целью последующего сбыта в своей же квартире, однако довести умысел до конца наркоторговец не смог – полиция изъяла коноплю из оборота в ходе обыска. Мужчину фактически задержали 10 марта у дома №30 по улице Крупской, в тот же день ему предъявили обвинение.

По информации "Фонтанки", Иван Дорофеев – тот самый дальний родственник депутата Максима Резника. В день обысков в квартире на набережной канала Грибоедова, где находится студия матери Дорофеева, парламентарий оказался там же. Полиция и Резник пересеклись у двери квартиры, и правоохранители попросили депутата покинуть место. В ряде СМИ заявили, что парламентария тоже задержали в тот день, однако сам Резник, который на тот момент уже находился в Мариинском дворце, опроверг информацию.

Комиссия по этике ЗакСа рассмотрит ситуацию с депутатом Максимом Резником.

Фото, видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга