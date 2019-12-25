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Комиссия по этике ЗакСа рассмотрит ситуацию с депутатом Максимом Резником
Сегодня, 12:47
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nadezhda_sib

Комиссия по этике ЗакСа рассмотрит ситуацию с депутатом Максимом Резником

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Накануне Резник был в квартире, в которой проводились обыски в рамках уголовного дела о хранении наркотиков.

Комиссия по этике Законодательного собрания Петербурга рассмотрит ситуацию с депутатом Максимом Резником. Об этом 10 марта в Мариинском дворце журналистам рассказал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

Председатель ЗакСа напомнил о том, что призывал "не шакалить по иностранным консульствам", а также "не шарахаться по сомнительным местам". Накануне Макаров разговаривал с руководством правоохранительных органов. О результатах обыска в квартире на набережной канала Грибоедова официально не сообщалось. 

Напомним, накануне депутат Максим Резник столкнулся с полицией в квартире в центре Петербурга. По данным "Фонтанки.ру", парламентарий заходил к родственнику своей жены. В квартиру, в которой расположена мастерская, нагрянула полиция с обыском. Правоохранители искали в помещении наркотические вещества. Резник сообщил о том, что является депутатом, после чего он покинул здание. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: комиссия по этике, максим резник, обыск
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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