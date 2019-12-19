Вячеслав Макаров призвал "не шакалить по иностранным посольствам"

Парламентарий осудил тех, кто "борется с Россией".

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров вновь выступил с речью на заседании в Мариинском дворце. Он призвал сохранить "институт президентства Российской империи твердым", передал корреспондент Piter.TV. Трансляция заседания идет на сайте ЗакСа.

По словам Макарова, самая большая любовь у гражданина может быть к Отечеству, которые нужно сохранить. Он отметил, что "заблуждаться, сомневаться можно, но предавать ― нельзя". Затем председатель парламента призвал "не шакалить по иностранным посольствам". Слово "шакалить" Макаров повторил несколько раз.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что председатель ЗакСа заблокировал идею слушаний по закону о митингах.

Фото: пресс-служба ЗакСа Петербурга