Председатель ЗакСа заблокировал идею слушаний по закону о митингах

Совет фракций Законодательного Собрания Петербурга отказался принимать решение по слушаниям по закону о митингах, сообщил в своем Telegram-канале Борис Вишневский.

В начале февраля парламентарий выступил с предложением усовершенствовать законодательство города о митингах и собраниях. Идея получила поддержку фракций "Яблоко", "Справедливая Россия", КПРФ и Партии Роста. Вишневский считает проведение слушаний особенно необходимым после действий сотрудников полиции на протестных акциях.

Однако, мы получили отказ. Со ссылкой на то, что председатель ЗАКСа Вячеслав Макаров дал нам письменный ответ на наше обращение (ответа мы еще не видели). Я понимаю, что проводить слушания (и вообще как-то поднимать эту тему в стенах ЗС) парламентское большинство категорически не хочет. Потому что неминуемо прозвучит то, что они слышать не хотят – о бессмысленных и абсурдных запретах, о произволе полиции, о жестоких задержаниях, о пыточных условиях содержания, и так далее.

написал Борис Вишневский.