Макаров наградил служащих спецполка полиции в Петербурге

В пятницу, 12 февраля, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров наградил почетными грамотами и благодарственными письмами бойцов и офицеров Специального полка полиции ГУ МВД РФ по Петербургу и области. Церемония прошла на Дворцовой площади, которая сейчас ограждена металлическими конструкциями.
Правоохранителей наградили за личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории города.
Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан.
заявил Вячеслав Макаров.
В начале февраля спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января. На последнем заседании в Мариинском дворце Макаров заявил о том, что в Петербурге не должно быть протестной повестки.
Видео: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все