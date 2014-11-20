Макаров наградил служащих спецполка полиции в Петербурге

По словам парламентария, мероприятие прошло в "торжественной" обстановке. Место для награждения была выбрана Дворцовая площадь.

В пятницу, 12 февраля, председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров наградил почетными грамотами и благодарственными письмами бойцов и офицеров Специального полка полиции ГУ МВД РФ по Петербургу и области. Церемония прошла на Дворцовой площади, которая сейчас ограждена металлическими конструкциями.

Правоохранителей наградили за личный вклад в охрану общественного порядка и общественной безопасности на территории города.

Ваша верность служебному долгу, образцовое отношение к выполнению своих обязанностей служат гарантией защиты правопорядка, охраны жизни и здоровья наших граждан. заявил Вячеслав Макаров.

В начале февраля спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января. На последнем заседании в Мариинском дворце Макаров заявил о том, что в Петербурге не должно быть протестной повестки.

Видео: пресс-служба Законодательного собрания Петербурга