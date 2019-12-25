Спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января

Вячеслав Макаров считает, что, если бы не охрана, последствия были бы тяжелыми.

Председатель Законодательного собрания Петербурга наградил сотрудников дежурной смены ФФГУП "Охрана" Росгвардии, которая охраняла Мариинский дворец в день проведения протестной акции 31-го января. Вячеслав Макаров уверен, что благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов удалось "избежать жертв среди населения города", передала пресс-служба ЗакСа.

Те, кто направлял толпу, кто "раскачивал" ее изнутри, явно стремились спровоцировать кровопролитие. Только благодаря исключительной выдержке и высокому профессионализму стражей правопорядка, их четким и корректным действиям нам удалось избежать действительно тяжелых последствий. цитирует слова Макарова пресс-служба ЗакСа.

Накануне спикер парламента заявил о том, что правоохранителям и силовикам нужно поставить памятник.

В день несогласованной протестной акции на месте был корреспондент Piter.TV. По его словам, стражи порядка оттесняли людей с площади у Мариинского дворца.

Фото: Piter.TV, пресс-служба ЗакСа