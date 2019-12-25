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Спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января
Сегодня, 16:24
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Спикер ЗакСа наградил росгвардейцев за охрану Мариинского дворца 31 января

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Вячеслав Макаров считает, что, если бы не охрана, последствия были бы тяжелыми.

Председатель Законодательного собрания Петербурга наградил сотрудников дежурной смены ФФГУП "Охрана" Росгвардии, которая охраняла Мариинский дворец в день проведения протестной акции 31-го января. Вячеслав Макаров уверен, что благодаря мужеству, выдержке и профессионализму сотрудников правоохранительных органов удалось "избежать жертв среди населения города", передала пресс-служба ЗакСа. 

Те, кто направлял толпу, кто "раскачивал" ее изнутри, явно стремились спровоцировать кровопролитие. Только благодаря исключительной выдержке и высокому профессионализму стражей правопорядка, их четким и корректным действиям нам удалось избежать действительно тяжелых последствий.

цитирует слова Макарова пресс-служба ЗакСа. 

Накануне спикер парламента заявил о том, что правоохранителям и силовикам нужно поставить памятник. 

В день несогласованной протестной акции на месте был корреспондент Piter.TV. По его словам, стражи порядка оттесняли людей с площади у Мариинского дворца. 

Фото: Piter.TV, пресс-служба ЗакСа

Теги: мариинский дворей, охрана, протестная акция, росгвардия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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