Протестующих вытеснили от ЗакСа, на Малой Морской идут задержания

Канал Piter.TV публикует фото и видео с места проведения несанкционированной протестной акции.

Протестная акция в поддержку Алексея Навального в Петербурге продолжилась у стен Мариинского дворца. Примерно с 14.30 на Исаакиевскую площадь стали стекаться участники протестного шествия, которое началось на Пионерской площади. Несмотря на перекрытую Фонтанку и точечные задержания, более тысячи человек, по подсчетам корреспондента ПитерТВ, оказались у стен Законодательного собрания.

В районе 15 часов сотрудники Росгвардии оттеснили протестующих. Толпу разделили на три потока: часть людей направилась от ЗакСа в сторону Вознесенского проспекта, часть двинулась по Малой Морской и Антоненко. При этом сотрудники Росгвардии активно использовали металлические щиты, образовывая своего рода коридоры для движения масс оппозиционно настроенных людей.

Корреспондент ПитерТВ передает о задержаниях в районе Синего моста и на Малой Морской. При этом на Исаакиевскую площадь продолжают приходить протестующие, ранее отставшие от общей колонны, здесь их встречают бойцы Росгвардии.

Видео: Piter.TV