В центре Петербурга в преддверии выходных вновь появились автозаки и ограждения

В преддверии выходных дней в центре Петербурга вновь заметили ограждения и автозаки. Очевидцы поделились с Telegram-каналом "Протестный Петербург" фотографиями с Дворцовой площади.
По информации "Фонтанки.ру", перекрывать Невский проспект не планируют, но наряды в местах скопления людей будут "традиционно усилены".
Отметим, что элементы благоустройства были в центре города и вчера, причем не только на Дворцовой, но и, например, у Гостиного двора.
На прошлых выходных горожане были недовольны внезапными перекрытиями.
Фото: Telegram / Протестный Петербург
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