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В центре Петербурга в преддверии выходных вновь появились автозаки и ограждения
Сегодня, 14:05
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nadezhda_sib

В центре Петербурга в преддверии выходных вновь появились автозаки и ограждения

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Металлические ограждения убирать пока не будут.

В преддверии выходных дней в центре Петербурга вновь заметили ограждения и автозаки. Очевидцы поделились с Telegram-каналом "Протестный Петербург" фотографиями с Дворцовой площади. 

По информации "Фонтанки.ру", перекрывать Невский проспект не планируют, но наряды в местах скопления людей будут "традиционно усилены". 

Отметим, что элементы благоустройства были в центре города и вчера, причем не только на Дворцовой, но и, например, у Гостиного двора. 

На прошлых выходных горожане были недовольны внезапными перекрытиями. 

Фото: Telegram / Протестный Петербург

Теги: автозак, ограждения, центр петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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