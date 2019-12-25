В центре Петербурга в преддверии выходных вновь появились автозаки и ограждения

Металлические ограждения убирать пока не будут.

В преддверии выходных дней в центре Петербурга вновь заметили ограждения и автозаки. Очевидцы поделились с Telegram-каналом "Протестный Петербург" фотографиями с Дворцовой площади.

По информации "Фонтанки.ру", перекрывать Невский проспект не планируют, но наряды в местах скопления людей будут "традиционно усилены".

Отметим, что элементы благоустройства были в центре города и вчера, причем не только на Дворцовой, но и, например, у Гостиного двора.

На прошлых выходных горожане были недовольны внезапными перекрытиями.

Фото: Telegram / Протестный Петербург