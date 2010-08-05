В центре Петербурга снова замети металлические ограждения

Шеф-редактор Piter.TV прогулялся по Северной столице и заметил в центре металлические ограждения.

Несмотря на то, что обычно ограждения в Петербурге начинают замечать в пятницу, на этот раз сотрудники правоохранительных органов решили подготовиться заранее – днем в четверг в центре Северной столице ограждения заметил шеф-редактор Piter.TV.

Между тем, ограждения с Невского у площади Восстания до сих пор не убраны. На 14.02 ещё что-то планируется, а мы не знаем? негодует шеф-редактор Piter.TV Федор Быков.

Не убрали ограждения и к вечеру.

Проходим через Малую Садовую и завершаем прогулку у Гостиного двора уточнил журналист.

Ранее мы писали, что соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля.

Фото: Федот-стрелец / telegram