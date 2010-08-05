В центре Петербурга снова замети металлические ограждения

Несмотря на то, что обычно ограждения в Петербурге начинают замечать в пятницу, на этот раз сотрудники правоохранительных органов решили подготовиться заранее – днем в четверг в центре Северной столице ограждения заметил шеф-редактор Piter.TV.
Между тем, ограждения с Невского у площади Восстания до сих пор не убраны. На 14.02 ещё что-то планируется, а мы не знаем?
негодует шеф-редактор Piter.TV Федор Быков.
Не убрали ограждения и к вечеру.
Проходим через Малую Садовую и завершаем прогулку у Гостиного двора
уточнил журналист.
Ранее мы писали, что соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля.
Фото: Федот-стрелец / telegram
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