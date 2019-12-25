Соратники Навального анонсировали акцию 14 февраля

Гражданам предлагают зажечь фонарики или свечи и постоять так несколько минут.

Соратники политика Алексея Навального анонсировали акцию "Любовь сильнее страха" 14 февраля. Об этом рассказал координатор его штабов Леонид Волков.

По его словам, сторонникам следует выйти в свои дворы 14 февраля в 20:00 — зажечь фонарики или свечи. И постоять так несколько минут.

Пусть ленты соцсетей заполнятся тысячами таких горящих сердец из десятков российских городов. Леонид Волков, координатор штабов Алексея Навального

Ранее Захарова заявила о "дипломатическом флешмобе" на суде по Навальному. Чиновница напомнила, что на заседании, в котором решался вопрос замены оппозиционеру условного срока на реальный, принимали участие дипломатические представители из 14 стран.

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