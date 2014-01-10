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Премьер Грузии заявил, что оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста

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По его словам, ответственность за беспорядки на протестах лежит на оппозиционных политиках.

Грузинская оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на правительственном заседании.

По его словам, ответственность за беспорядки на протестах, которые проходят в стране, лежит на оппозиции, которая понимает, во что ввязалась. Кобахидзе отметил, что "невозвожно отказать заданию начальника".

Самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодых.

Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Ранее мы сообщали, что в Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД.

Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster

Теги: акция протеста, грузия, ираклий кобахидзе, оппозиция, премьер-министр грузии
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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