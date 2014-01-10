Премьер Грузии заявил, что оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста

Грузинская оппозиция приносит в жертву молодежь на акциях протеста. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на правительственном заседании.
По его словам, ответственность за беспорядки на протестах, которые проходят в стране, лежит на оппозиции, которая понимает, во что ввязалась. Кобахидзе отметил, что "невозвожно отказать заданию начальника".
Самое печальное, что они приносят в жертву людей, в том числе молодых.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Ранее мы сообщали, что в Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД.
Видео: YouTube / Georgian Public Broadcaster
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