В Тбилиси за время протестов пострадали более 110 сотрудников МВД

Протесты в столице Грузии начались 28 ноября.

В Тбилиси за время протестов у здания парламента пострадали более 110 правоохранителей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

Протесты в столице Грузии начались 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить начало переговоров по членству страны в ЕС до 2028 года. Митингующие забрасывали здание парламента камнями, бутылками, петардами. В ведомстве отметили, что пострадавшим сотрудникам МВД оказывается необходимая медицинская помощь. Всего в результате протестов пострадали 113 правоохранителей.

Ранее премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах.

Видео: Telegram / РИА Новости