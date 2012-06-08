Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах

Свыше 50 сотрудников грузинских правоохранительных органов пострадали на массовых акциях протеста, организованных в Тбилиси. Порядка 30 из потерпевших потребовалось хирургическое вмешательство. Соответствующей информацией с журналистами на правительственном брифинге поделился глава кабинета министров Ираклий Кобахидзе.
Со стороны митингующих имело место брутальное насилие против полицейских… они использовали коктейли Молотова и пиротехнику… пострадали более 50 правоохранителей, около 30 потребовалось хирургическое вмешательство.
Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии
Кобахидзе заявил о бессмысленности помилования Саакашвили.
Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze
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