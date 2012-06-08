Премьер Грузии заявил о более чем 50 полицейских, пострадавших на протестах

Ираклий Кобахидзе рассказал о пострадавших в ходе митингов в столице Грузии.

Свыше 50 сотрудников грузинских правоохранительных органов пострадали на массовых акциях протеста, организованных в Тбилиси. Порядка 30 из потерпевших потребовалось хирургическое вмешательство. Соответствующей информацией с журналистами на правительственном брифинге поделился глава кабинета министров Ираклий Кобахидзе.

Со стороны митингующих имело место брутальное насилие против полицейских… они использовали коктейли Молотова и пиротехнику… пострадали более 50 правоохранителей, около 30 потребовалось хирургическое вмешательство. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Кобахидзе заявил о бессмысленности помилования Саакашвили.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze