Кобахидзе заявил о бессмысленности помилования Саакашвили

Ираклий Кобахидзе прокомментировал возможное решение, которое примет Саломе Зурабишвили.

Возможное помилование бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили действующей главой государства Саломе Зурабишвили не будет иметь практического смысла из-за текущих уголовных дел. Соответствующее заявление местным журналистам в эфире телеканала "Имеди" сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Ираклий Кобахидзе. Иностранный политик добавил, что должностные полномочия лидера Грузии истекают уже в конце 2024 года.

Даже если помилует Саакашвили, он все равно останется в предварительном заключении. Помимо этого, есть другие дела, которые возбуждены в отношении него. Соответственно, у помилования Михаила Саакашвили со стороны Саломе Зурабишвили нет практического значения... Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, что Михаил Саакашвили, который сейчас является украинским гражданином, покинул территорию Грузии в 2013 году. Затем в его отношении власти возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых экс-главу страны заочно приговорили к трем и еще шести годам лишения свободы. Материалы расследования, касающиеся разгона митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, разгроме офиса телекомпании Imedi и растрате государственных средств в размере около девяти миллионов лари (более 3,3 миллиона долларов) все находятся на рассмотрении. В октябре 2021 года Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию, однако был задержан. Мужчине предъявили новое обвинение - в незаконном пересечении государственной границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья политик оказался в частной тбилисской клинике "Вивамед", где он до сих пор находится. В августе текущего года Тбилисский городской суд избрал мерой пресечения для подозреваемого арест по делу о незаконном пересечении границы, несмотря на то что он уже отбывает наказание по другим делам.

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Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze