Ираклий Кобахидзе оценил изменение решения в Белом доме по приглашению на официальное мероприятие.

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе называл несерьезным аннулирование его официального приглашения на прием к американскому президенту Джо Байдену со стороны администрации Белого дома. Такие сведения иностранный политик прокомментировал местным журналистам на полях генеральной ассамблеи Всемирной организации в Нью-Йорке, после собственного выступления на общеполитической дискуссии 79-й сессии ГА ООН.

Это несерьезно. Они прислали приглашение три дня назад, а потом отменили. Это был своего рода гуманитарный акт в пользу оппозиции, однако никакого практического эффекта от этого не будет и для оппозиции. Ираклий Кобахидзе, премьер-министр Грузии

Напомним, что грузинская радиостанция уведомила слушателей о том, что Кобахидзе, который находится в США для участия в 79-й сессии Генассамблеи ООН, изначально находился в списке приглашенных гостей на прием к Джо Байдену. Однако позже администрация при действующем лидере США аннулировала данное приглашение. Позже эти данные подтвердил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Кобахидзе: Зурабишвили не является президентом Грузии после нарушения конституции.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая признана экстремистской и террористической ) / ირაკლი კობახიძე / Irakli Kobakhidze